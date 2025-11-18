İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Terör örgütü IŞİD haraçcılarına dev operasyon! Olay Adana'da yaşandı...

Yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ve Türkiye içinde örgütle bağlantılı kişilerin bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden illegal para transferleri gerçekleştirdiği saptandı.

MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 'IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kaydı bulunan kişilerle para transferi ilişkisi olan ve şüpheli işlem yaptığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah 4 ilçede toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerle ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.

