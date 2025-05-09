İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi! Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah ile ateş eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu silah kullanan kişi tespit edildi. B.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün saat: 14.30 sıralarında İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada; Silah kullanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."