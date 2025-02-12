İstanbul'da istinat duvarı çöktü. İki bina tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da istinat duvarı çöktü. İki bina tahliye edildi

Beyoğlu'nda bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.

Beyoğlu'nda bitişik iki binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle her iki bina tahliye edilerek tedbir amaçlı mühürlendi. Polis ve zabıta ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu iki bina tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde iki bina zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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