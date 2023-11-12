İstanbul’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İstanbul’un 3 ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 7 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 18 kilogram skunk, 13 gram eroin, 10 kilogram metamfetamin, 2 kilogram kokain, 1 kilo afyon sakızı ile 90 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “uyuşturucu madde ile mücadele” çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda şahısların uyuşturucu maddeleri, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde bulunan 7 ayrı adreste depoladıkları tespit edildi.
Jandarma ekiplerince belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 18 kilogram skunk, 13 gram eroin, 10 kilogram metamfetamin, 2 kilogram kokain, 1 kilo afyon sakızı ile 90 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

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