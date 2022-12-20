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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıta yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, satışa hazır halde 156 bin 700 litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 13:48
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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madeni ve bitkisel atık yağların illegal yollarla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile diğer bağlı kurumlardan izin alınmadan solvent, tiner gibi kimyasal maddelerle karıştırılarak imal edilen ve "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıtla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmalar sonucu, Esenler, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Sultangazi, Çekmeköy ve Tuzla'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Bu adreslerdeki aramada, satışa hazır halde 156 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor. (AA)

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