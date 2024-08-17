İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: DHA
İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 17 gözaltı

Kaçak içki imalatı yapanlara dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında alkol satan şüphelilere yönelik düzenlenen 10 operasyonda 17 kişi yakalandı. 5 araca el konuldu.

Kaçak alkol operasyonu

İstanbul'da kaçak içki operasyonu...Kaçak içki imalatı yapanlara dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol satan şüphelilere 10 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki imalatı yapan kişilere dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol satışı yapıldığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin etil alkolleri bir litrelik şişelere koyduktan sonra sahte bandrol ve etiket yapıştırarak sipariş usulü tekel bayilerine ve evlere servis ettiğini tespit etti. Bu şekilde orijinal süsü verilen sahte içkilerin kentteki tekel bayileri, alkollü içki satışı yapan barlar, restoranlar, eğlence mekanları ve otellere satıldığı saptandı. Çalışmaların ardından şüphelilere Ağustos ayı içerisinde farklı tarihlerde 10 ayrı operasyon düzenlendi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 10 milyon lira olan 27 bin 859 litre alkollü sıvı, 54 adet dolu alkollü içki şişesi, 200 adet etiket, 60 adet şişe kapağı, 90 adet boş şişe, 14 adet alkol yapımında kullanılan aroma ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin sahte içkilerin nakliyesinde kullandığı 5 araca el konuldu.

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