İstanbul'da kaçak avcılık yapan 24 kişiye dev ceza

İstanbul genelinde 14 günde eş zamanlı olarak yapılan su ürünleri denetiminde 6 bin 198 kg su ürününe el konulurken, 24 kişiye toplam 193 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da kaçak avcılık yapan 24 kişiye dev ceza

İstanbul genelinde 1 ve 14 Kasım tarihleri arasında su ürünleri denetimi yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonun gerçekleşen denetimlere, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı görevlileri ile İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personeli, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrolörleri katıldı.

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39 ilçede perakende balık satış yerleri ve karaya çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde; 2 bin 537 kg, istavrit balığı, 978 kg mezgit balığı, 60 kg kolyoz balığı, 60 kg sazan balığı, 40 kg dil balığı, 23 kg tekir balığına el konuldu.

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Toplam 6 bin 198 kg su ürününe el konulurken, 24 kişiye toplam 193 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde zaman, yer ve boy yasaklarına aykırı olarak avlandıkları tespit edilen ürünlere el konulduktan sonra mülkiyeti kamuya geçirme kararı alındı. Tüketilmesinde sakınca olmayan su ürünleri, sosyal yardım kuruluşlarına bağışlandı. Yasak sahada kaçak olarak avlanılan 2 bin 500 kg karakıllı midye ise canlılığını koruduğundan doğal ortamları olan denize iade edildi.

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