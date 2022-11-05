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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul'da kaçak sigara ve tütün satanlara yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin depolarında yapılan aramalarda 17 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 11:19
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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu. 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
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İstanbul'da kaçak sigara ve tütün satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve depo olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 206 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından ülkeye kaçak yollarla sigara malzemesi getirerek piyasaya sürmeyi planlayan şüpheliler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelilerin Zeytinburnu ve Küçükçekmece'deki iş yeri ve depo olarak kullandıkları adresleri belirledi. Polis, bu adreslere farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri toplam 700 bin lira olan 17 bin 206 paket kaçak sigara, bin kaçak puro, 19 kilogram nargile tütünü, 580 gram kaçak tütün, 20 bin dal doldurulmuş makaron, 6 bin 400 dal boş makaron, 7 nargile makinası ile 20 elektronik sigara ele geçirildi. (DHA)

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