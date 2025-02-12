İstanbul'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Kaynak: İHA
İstanbul'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü.

cift.webpEdinilen bilgilere göre olay Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yaşandı. Apartman dairesinde yaşayan Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öfkeli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı.

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