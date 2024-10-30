Hasta yakını kadın doktora makasla saldırdı. Odasına dalıp kapısını kilitledi

İstanbul'da Göztepe'de Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli bir kadın doktor, bir hasta yakını tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darp edildi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde bir kadın doktorun, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darbedilmesi kamuoyunda tepki yarattı.

ÇOCUĞUNA YETERLİ İLGİ GÖSTERİLMEDİ DİYE...

F.E.S., daha önce hastanede tedavi gören çocuğunun kolunun kırıldığı ve yeterli ilgi gösterilmediğini iddia ederek çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde görevli Uz. Dr. A.A.A.'nın odasına girdi.

Şüpheli, doktorun odasının kapısını kilitleyerek içeride tartışma çıkardı. Tartışma sırasında F.E.S., odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktora saldırdı.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Saldırının ardından "Beyaz Kod" butonuna basılarak hastane polisi olay yerine çağrıldı. Baş, yüz, sırt ve boyun bölgesinden toplam 12 yerinden yaralanan doktorun ilk müdahalesi acil serviste yapıldı ve tedavi altına alındı.

SERBEST BIRAKILDI SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Şüpheli F.E.S., güvenlik görevlilerince kontrol altına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Ancak şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Aynı şekilde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu.

Olayın yaşandığı hastane koridorlarındaki görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı ve inceleme altına alındı.