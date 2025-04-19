İstanbul'da kafede karısıyla oturan adımı ensesinden vurdu! Dibine kadar yaklaştı: Yüzünü motosiklet kaskıyla gizledi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş’ta bir kafeteryada eşi ile oturan C.Ş, isimli kişi arkasından yaklaşan bir kişi tarafından ensesinden silahla vuruldu. Bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan K.N, isimli kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.

Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş., eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Ş.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kafede karısıyla oturan adımı ensesinden vurdu! Dibine kadar yaklaştı: Yüzünü motosiklet kaskıyla gizledi

Kafede karısıyla oturan adımı ensesinden vurdu! Dibine kadar yaklaştı: Yüzünü motosiklet kaskıyla gizledi

Kafede karısıyla oturan adımı ensesinden vurdu! Dibine kadar yaklaştı: Yüzünü motosiklet kaskıyla gizledi

Kafede karısıyla oturan adımı ensesinden vurdu! Dibine kadar yaklaştı: Yüzünü motosiklet kaskıyla gizledi

Kafede karısıyla oturan adımı ensesinden vurdu! Dibine kadar yaklaştı: Yüzünü motosiklet kaskıyla gizledi

Kafede karısıyla oturan adımı ensesinden vurdu! Dibine kadar yaklaştı: Yüzünü motosiklet kaskıyla gizledi

Kafede karısıyla oturan adımı ensesinden vurdu! Dibine kadar yaklaştı: Yüzünü motosiklet kaskıyla gizledi

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