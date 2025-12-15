Kaza, saat 12.30 sıralarında İkitelli Mahallesi'nde meydana geldi. Başakşehir istikametinde seyir halinde 34 KKA 907 plakalı hafriyat kamyonu, şoförü Ahmet K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp karşı şeride devrildi.
Kamyondaki hurdalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonu şoförü Ahmet K.'nın yara almadığı kaza nedeniyle İkitelli bağlantı yolunun Bağcılar istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken yoğunluk oluştu. Belediye ekipleri yola dökülen hurdaları iş makinesiyle toplarken kamyonun kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.