İstanbul’da kamyonet alev alev yandı! Trafik durdu

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Sultangazi’de trafikte yanmaya başlayan bir kamyonet trafiği alt üst etti. - Habipler yolu üzerinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ve seyir halinde olan kamyonetin motor kısmından dumanlar yükseldi. Alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Arnavutköy - Habipler yolu üzerinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ve seyir halinde olan kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kamyonet sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevlerin yükseldiği yangını gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonetteki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Alevlerin yükseldiği kamyonetteki yangın ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası kamyonetteki yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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