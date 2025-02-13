İstanbul’da kamyoneti böyle çaldılar!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da 2 kişi park halinde kamyoneti düz kontak yaparak çaldılar. Çalma anı kameraya yakalanan şüphelilerden biri kamyoneti iterken, diğeri ise direksiyonda düz kontak yaptı.

Olay Çarşamba gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G573 Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarına park edilen 34 EM 1418 plakalı kamyoneti gözüne kestiren 2 kişi aracın yanına gitti. Şüphelilerden biri kamyoneti iterken diğeri ise direksiyona geçerek düz kontak yaptı.

Kamyoneti kısa sürede çalıştıran 2 şüpheli çaldıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Kamyonetini park ettiği yerde göremeyen araç sahibi güvenlik kameraları görüntülerini inceledikten sonra polis başvurdu. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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