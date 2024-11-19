İstanbul'da kan donduran cinayet. 14 yaşındaki Selim 500 lira için canından oldu

Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında silahla vurulan Selim Attal (14) hayatını kaybederken arkadaşı Samet ayağından vurularak yaralandı. Attal'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınırken, polis kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali isimli kişi alacağını tahsil etmek için borçlularının yanına giderken Suriye uyruklu Selim Attal (14), abisi Ahmet Attal ve Samet isimli arkadaşlarını yanına çağırdı.

500 liralık borcu tahsil etmek isteyen 4 kişi, karşı tarafla sokakta buluştu. Taraflar arasında çıkan alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce borçlu olan kişi aracında sakladığı silahı çıkartarak peş peşe ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Selim Attal ağır yaralanırken şüpheli kaçmaya çalışan Samet isimli kişiyi de ayağından vurdu. Silahlı saldırgan ve yanındaki 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri olay yerine bulunan 2 yaralıyı hastaneye götürürken Selim Attal hastanede hayatını kaybetti. Ayağında vurulan Samet isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine incelemelerde bulunurken kaçan 3 şüpheliden 1'inin yakalandığı öğrenildi.

'HASTANEYE GİTTİĞİMDE ÇOCUĞUM ÖLMÜŞTÜ'

Hayatını kaybeden Selim A.'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Oğlunu Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan Ala Attal, "Oğlum 9'uncu sınıfa gidiyordu. Kendi halinde, okuldan eve gidip gelirdi. Biz aslen Suriyeliyiz, savaştan sonra geldik. Evden abisiyle birlikte çıkıyor. Bir yere bir şey bırakıyor. Yarım saat sonra bana haber geldi, 'acil gel' dediler. Hastaneye gittiğimde çocuğum ölmüştü. Bir kişi oğlumu silahla vurdu, ben nasıl oluyor anlamıyorum. Detaylı olarak bilmiyorum, çocuğum burada, abisi karakol 'da duruyor. Abisini de ifadesini almak için dün gece karakola aldılar, hala çıkmadı" dedi.

'ADALET İSTİYORUM'

Baba Attal, "Benim çocuğumda silah yoktu, okula gidiyordu. Karşı tarafta silah vardı. Bir arkadaşı varmış, oda ayağından yaralanmış. Ben hak istiyorum, adalet istiyorum. 14 yaşındaki çocuk böyle nasıl öldü, bilmiyorum. Bu hayatta daha bir şey görmedi, çocuktu. Biz savaş gördük, orada bir şey olmadı. Buraya geldik ve burada öldü" diye konuştu.

'ALACAK VERECEK MESELESİ OLDUĞU SÖYLENİYOR'

Olayın yaşandığı sokakta oturan Hüseyin Gürbüz, "Dün akşam burada çatışma oldu. Birisi aracın arkasından geliyordu, 2 el ateş etti. Çocuk düştü ve hayatını kaybetti. Bir kişi de buradan aşağıya doğru gitti, oda yaralıydı. Alacak verecek meselesi için olduğu söyleniyor. Öncesinde para için kavga etmişler. Kurşun izleri yerlerde duruyor hala. Bizim çocuklarımız oynuyor burada, bizim çocuklarımıza da gelebilirdi kurşun" diye konuştu.

'ABİ KARDEŞ ÇOCUĞA YARDIMA GELİYORLAR'

İsmin vermek istemeyen bir kişi ise "Dün akşam bizim arkadaşları arıyorlar. 'Borcumu vermiyorlar gelin mevzu var' diyorlar. 500 lira için pisi pisine gidiyor. Selim ve Ahmet abi kardeş çocuğa yardıma geliyorlar. Kavga çıkıyor, darp edilince yediremiyor, silahı çıkartıp vuruyor. Kavga bitiyor gideceklerken silah ile 2 el ateş ediyor, bir omzuna bir de göğsüne geliyor. Samet'in de ayağına sıkıyor" diye konuştu.