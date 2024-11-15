İstanbul’da kan donduran cinayet! Biberonuna tiner koyduğu 2 yaşındaki bebeğini öldürdü

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul’da kan donduran cinayet! Biberonuna tiner koyduğu 2 yaşındaki bebeğini öldürdü

İstanbul’da yaşanan olay dehşete düşürdü. 2 yaşındaki bebeğin ölümü kan dondurdu. Yunus Emre Çiçek’in annesi tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek bebeğin, annesi tarafından biberonuna konulan tiner ile katledildiği ortaya çıktı. Küçük bebek 50 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Bunalıma girdiğini söyleyen vicdansız anne tutuklandı.

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ZEHİRLENME ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in dün hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ölen bebeğin evlilik dışı olduğunu, annesin D.Ç. (23), babasının ise Y.E. (46) olduğunu tespit etti.

BUNALIMA GİRİP BEBEĞİNİ ZEHİRLEMİŞ

Çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini iddia eden anne, biberonuna tiner katarak içirdiği çocuğunun kimyasal zehirlenmeyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Tüyler ürperten bu haberin ardından anne ve baba gözaltına alındı. Anne, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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