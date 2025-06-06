İstanbul’da kan donduran dehşet! Şüpheli cep telefonuyla kaçtı

Olay, 5 Haziran'da saat 02.15 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yabancı uyruklu Rigay S., henüz kimliği bilinmeyen bir kişiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Bir süre sonra büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Rigay S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı. Koşarak kaçmak isteyen yaralı bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli yaralının başında bir süre bekledikten sonra cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Avcılar'da gözaltına alınan şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.