İstanbul'da kan donduran olay! Başkasına benzetip sokak ortasında katletti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bağcılar'da başkasına benzetilen 27 yaşındaki Veysel Şirin, maskeli 3 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şirin'in hayatını kaybettiği saldırı anı kameralara yansıdı.

İstanbul Bağcılar'da başkasına benzetilen Veysel Şirin(27), 2'si cerrahi maske takan olan 3 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

istanbul-bagcilarda-baskasina-benzeti-531527-157428.jpgOlay dün saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan olan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen Veysel Şirin'i alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeli kişiye benzetti. Şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Veysel Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları ile olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

istanbul-bagcilarda-baskasina-benzeti-531530-157428.jpgSALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan bıçaklı saldırı, sokaktaki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin, bina trabzanlarına sıkıştırdıkları Veysel Şirin'i darp ettikleri, içlerinden birinin ise bıçakla Şirin'i yaraladığı anlar yer alıyor.

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