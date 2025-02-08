İstanbul’da kan donduran olay! Hatay'a kaçarken Ankara Otogarı'nda yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bahçelivler’de yaşanan bir cinayet film sahnelerini aratmadı. Bir genç kızın ortaya çıkardığı cinayet kan dondurdu. Suriye uyruklu iki akraba arasında yaşanan cinayet şüphelisi, olay sonrası Hatay’a kaçarken Ankara Otogarında yakalandı. Suç kaydı silah saklanan bahçede bulundu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Sıla Yüceli isimli kişi , "Suriyeli Zeko, Ahmet'i öldürdü. Ahmet'in cesedini parçalayacaklar" şeklinde polise ihbarda bulundu. Yüceli'yi yanlarına alan polis ekipleri, Zafer Mahallesi Eflatun Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda bulunan eve gitti.

Kapının tel kısmından içeriye bakan polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kilitli olan evin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi. Baş ucunda bir boş mermi kovanı bulunan Ahmet Mohamad'ın silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışma yapan polis ekipleri, olay ile alakası olduğu tespit edilen kapkaç ve motosiklet hırsızlığından da suç kaydı bulunan Suriyeli Semir Alo'yu aynı mahallede Gürhani Sokak'taki evde yakalayarak gözaltına aldı. Ardından, "Suriyeli Zeko" olarak bilinen kişinin, "kasten yaralama suçundan" 3 kaydı bulunan Zekeriya Mohamad olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin Hatay'a kaçacağı bilgisini aldı.

Otogara giderek otobüs firmasıyla görüşen ekipler, şüphelinin Ankara'da olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vererek, Zekeriya Mohamad'ı yakalattı. Şüpheliye olayda kullanmış olduğu tabancanın yeri sorulduğunda, Zafer Mahallesi Tarhan Sokak içerisinde bulunan bir binanın yanındaki bahçeye sakladığını öğrenildi. Adrese giden ekipler, şüphelinin olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabancayı buldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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