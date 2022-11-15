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İstanbul’da kanalizasyon kazısından insan kemikleri çıktı

İstanbul Pendik’te, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) kanalizasyon kanalı kazısı sırasında, kazılan yerden insan kemikleri çıktı. Kemiklerin bulunduğu kazıda çalışma durduruldu. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:42
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İstanbul’da kanalizasyon kazısından insan kemikleri çıktı

İstanbul’da kanalizasyon kazısından insan kemikleri çıktı
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İHA'nın haberine göre, Pendik’te, İSKİ’ye ait kanalizasyon kazısı sırasında, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemik bulunması üzerine kazı çalışması durduruldu. İhbar üzerine alana polis ekipleri sevk edildi. 

Çalışma alanında bulunan kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Olayın olduğu bölgede oturan Umut Yavuz, “Zaten bu yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var. Herhalde eskiden buralarda bir mezarlık falan olduysa yeni çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Yan tarafımızdan da kapalı, oradan eski kalıntılar çıkmıştı" dedi.

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