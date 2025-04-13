İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da iki grup arasında çıkan kavga kan aktı. Sokakta başlayan kavga bir kafeye sığınan 19 yaşındaki Faruk Keser, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay Yeşilkent Mahallesi 221. Sokak'taki bir kafede meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Faruk Keser'in, olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, kavganın yaşandığı sokağın yakınındaki Kıvırcık Ali Parkı'nda bulunan ve kıyafetlerinde kan lekeleri olduğu tespit edilen M.G.(19), A.A.(19), O.S.(24), M.D.(25), S.A.(26), İ.A.(20), Y.A.(22) ve Ö.F.A.(23) isimli 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan bıçaklı kavga işletmenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokaktaki kavgadan kaçan Faruk Keser'in saklanmak için börekçiye girdiği ve kendisini kovalayan kişilerin saldırmaya devam ettiği anlar yer alıyor.

İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü

İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü

İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü

İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü

İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü

İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü

İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü

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