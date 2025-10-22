Sultanbeyli, Adil Mahallesi'nde 25 Eylül saat 18.45 sıralarında Hakan Akar aracının içinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Akar, saldırı sonucu hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Başlatılan soruşturmada olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde otomobiliyle ilerleyen Hakan Akar'ın yanında bulunan bir araçtan inen kişi tarafından vurulduğu görüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayetin eski bir husumet sonucu işlendiğini ve şüphelilerinin Bitlis'e kaçtığını tespit etti. Bu gelişme üzerine İstanbul, Teknik Takip Büro Amirliği, Bitlis Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bitlis İl ve İlçe Jandarma komutanlığı ve Jandarmaya ait insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlendi. Baskında yakalanan O.Ç. ve E.Ç İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin Hakan Akar'ın ağabeyini de telefonla arayarak 'Sıra sana da gelecek' diyerek tehdit ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.