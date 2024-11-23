İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal'da mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Beklenen saatlerde mevsimin ilk kar taneleri düştüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil olmak üzere 44 ili kar yağışı ve fırtına konusunda uyarmıştı. Beklenen kar yağışı haberi geldi.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde yağış başladı. Saat 12.00 itibariyle başlayan kar yağışı hala etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olurken, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur hakim durumda.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de lapa lapa kar yağışı etkili oluyor.