İstanbul’da kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı

Kaynak: İHA
İstanbul’da kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı

İstanbul'da kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Esenyurt'ta kar nedeniyle birçok aracın yolda kalarak kaydığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Esenyurt'ta kar nedeniyle birçok aracın yolda kalarak kaydığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Esenyurt, Avcılar ve Arnavutköy'de karın lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışıyla birlikte mahalleler beyaza büründü. Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Kısa Kısakürek Caddesi'nde araçlar yolda kaldı. Yolda kalan bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlükle giderken, bazıları ise kayıp kaza tehlikesi geçirdi. Kar nedeniyle buz tutan yolda yayaların da yürümekte zorlandığı görüldü.

Esenyurt Belediyesi'nin tuzlama ve kar küreme çalışmasının ardından yol açılarak araçlar yola devam etti.

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