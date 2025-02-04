İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yeni iptallere gidildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yeni iptallere gidildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek.

ak.webpTürkiye'nin büyük kesiminde olduğu gibi İstanbul'da da soğuk hava akımına karşı önlemler devam ediyor. Dün bazı seferlerin iptal edildiğini duyuran Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yeni iptallere gidildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”

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