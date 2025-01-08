İstanbul'da kar yağışı için geri sayım başladı (8 Ocak 2025)

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, İstanbul’da beklenen kar yağışı ocak ayının 10’u ile 15’i arasında başlayacak. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava sisteminin gecikmesi nedeniyle kar yağışı tarihleri henüz tam olarak netleşmedi. Uzmanlar, bu gecikmenin birkaç günlük bir sapma yaratabileceğini belirtti.

HAVA FORUM’DAN AÇIKLAMA

Türkiye’nin hava durumu tahminleriyle bilinen Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışına dair bir açıklamada bulundu. Paylaşımda, "Dayanın az kaldı. Yüksek basınçtan kurtulacağız. Özümüze, kışımıza geri döneceğiz. Hafta sonundan itibaren yurdumuz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisine girmeye başlayacak. Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi.

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, İstanbul’da beklenen kar yağışı 2 gün boyunca etkili olabilir. Ancak, ocak ayının sonlarına doğru ikinci bir soğuk hava dalgası ile yeni bir kar yağışı olasılığı da gündeme geldi. Bu durumda, kar yağışı süresi uzayabilir. Uzmanlar, yağışın süresinin ve yoğunluğunun hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini vurguladı.

DİĞER ŞEHİRLER DE KAR YAĞIŞINA HAZIRLIKLI OLMALI

Sadece İstanbul değil, Marmara Bölgesi’ndeki diğer şehirlerde de kar yağışı bekleniyor. Özellikle Trakya ve yüksek kesimlerde daha erken etkili olması tahmin edilen kar yağışı, ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Yetkililer, vatandaşların kar yağışı öncesi gerekli önlemleri alması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

OCAK AYI BOYUNCA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteorolojik değerlendirmelere göre, ocak ayının ikinci yarısında İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kış şartları kendini hissettirecek. Uzmanlar, ocak ayı boyunca soğuk hava dalgalarının aralıklarla etkili olacağını ve bu süreçte vatandaşların özellikle don ve buzlanma gibi risklere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.