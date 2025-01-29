İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

İstanbul'da kar yağışı için tarih veren Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışının yurdun birçok yerinde etkili olacağını söyledi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerin dışında bir türlü yüzünü göstermezken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin bir tahminde bulundu.

YALANCI BAHAR BİTİYOR

Kar yağışı beklenirken yurdumuzun sıcak hava dalgasına girmişti. Ancak ılık hava yeniden mevsim normallerine dönerek birden soğuyacak. Sıcaklık düşüşleri 10 dereceyi bulacak.

"4-5 ŞUBAT'TA İSTANBUL'A KAR GELECEK"

5 şubat ile birlikte yurdun yeniden soğuk hava dalgasına gireceğini belirten .Orhan Şen şu "Ülkenin batı bölgelerinde bir süredir yalancı bahar gözüküyor bu hafta sonuna kadar. Hatta önümüzdeki haftanın başına kadar devam edecek. Türkiye'de kar yağışları yenide başlayacak. Tekrar sert kış şartları yaşanacak. İstanbul'un doğusunda kar görünüyor. Önümüzdeki 5 Şubat'ta hatta 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek. Ayın 11'ine kadar soğuk hava etkili olacak. İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu da kar yağışları olacak" dedi.