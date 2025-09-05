İstanbul’da karavan genelgesi: Bu bölgelere park edemeyecekler

İstanbul Valiliği, karavan park alanlarının belirlenmesi için belediyelere genelge gönderdi. Genelgede, belediyelerden bu konudaki çalışmalarını bir an önce tamamlamaları istendi.

Valilik açıklamasında, son dönemde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcılarının sayısının arttığına dikkat çekildi. Kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış yaşandığı belirtildi.

GENELGE GÖNDERİLDİ

Çevre düzenini, kamu güvenliğini ve trafik akışını olumsuz etkilememesi amacıyla, karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek park alanlarının belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde karavan ve kamp alanları turizm işletmesi olarak tanımlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevi belediyelere verilmiştir. Bu kapsamda, karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun olmayacak şekilde yer planlamalarının yapılması, ilimizin nüfusu, ziyaretçi/turist sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alana konumlandırılması, park alanlarının, karavanların büyüklükleri göz önünde bulundurularak yeterli manevra alanı bırakılacak şekilde işlevsel bölümlendirilmesi, park alanında atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile tuvalet, duş, lavabo gibi temel ihtiyaçları kapsayan diğer hizmetlerin, hizmet verilecek karavan ve kişi sayısına yetecek ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanması, karavan park alanları ve çevresinde güvenliğin sağlanması için yeterli personel bulundurulması ve sık sık denetim yapılması, oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek ve herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için yeterli görüş alanına sahip gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ile yeterli aydınlatma düzeneklerinin kurulmasının sağlanması, karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmemesi, otellerdeki mevcut uygulamaya benzer şekilde, park alanına giriş yapan karavanların plakaları ile karavanda bulunan herkesin kimlik bilgileri kontrollerinin yapılarak kayıt altına alınması, hem konaklayan hem de yakın çevredeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tüm yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Valilik, bu doğrultuda İstanbul’da karavan parkı olabilecek alanların il ve ilçe belediyelerince tespit edilmesini istedi. Uygun görülen yerlerde gerekli işlemlerin yapılması ve çalışmaların hızla tamamlanması talep edildi. Ayrıca, resmi olarak belirlenen karavan park alanları dışında karavanların park etmesine kesinlikle izin verilmeyeceği ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği vurgulandı.