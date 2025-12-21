Olay, 20 Aralık saat 19.50 sıralarında Ahırkapı Demir Sahası'nda meydana geldi. İstanbul'dan Mısır'a buğday yüküyle seyreden Panama bayraklı 'ALFAISALIAH' isimli gemi, demir bölgesinde karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri hızla intikal etti.

Karaya oturan gemi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden yüzdürüldü. Kurtarma operasyonu havadan görüntülendi.

'GEMİ BAŞARIYLA YÜZDÜRÜLDÜ'

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Mısır'a seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan ALFAISALIAH isimli 225 m boyundaki dökme yük gemisi için KEGM-3 botumuz, KURTARMA-9 ve KURTARMA-21 Römorkörümüz, kılavuz kaptanımız ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi, başarıyla yüzdürüldü" denildi.

