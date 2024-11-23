İstanbul'da kardeşlerin kavgasını ayırmak isteyen anne öldü

Olay, dün akşam saat 19,30 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında daha önce yaşanan tartışma akşam saatlerinde tekrardan başladı.

Kardeşler sokakta kavga etmeye başladı. İl önce mahalle sakinleri araya girerek ayırmaya çalıştı. Fakat kardeşler ayrılmadı kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı.

Ardından araya girmeye çalışan kardeşini ve annesi A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü.

Ağır yaralılardan anne A.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.