İstanbul'da kargo yalanı ile servet kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Küçükçekmece’de sosyal medyada tanıştığı kişiye ‘Türkiye’ye içinde değerli eşya bulunan kargo’ göndereceğini vaat ederek 283 bin lira dolandıran Y.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Küçükçekmece'de 20 Şubat 2024'te meydana gelen olayda polise giderek ihbarda bulunan Y.A. (34), sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş olduğu yabancı uyruklu kişinin kendisine mesaj atarak "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım. Kargo İstanbul'a ulaştığında sana daha fazlasını öderim" dediğini belirtti.

Ona inandığını söyleyen Y.A., farklı zamanlarda kendisine gönderilen İBAN numarasına toplamda 283 bin lira gönderdiğini söyledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, olayla ilgili paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu öğrenilen S.G. (21)'yi gözaltına aldı. Daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul'da kargo yalanı ile servetini kaybetti! Hikaye böyle sonlandı

İstanbul'da kargo yalanı ile servetini kaybetti! Hikaye böyle sonlandı

İstanbul'da kargo yalanı ile servetini kaybetti! Hikaye böyle sonlandı

Son Haberler
Denizli'de seyyar satıcı-zabıta kavgasını polis önledi
Seyyar satıcı-zabıta kavgasını polis önledi
Marketlerde yemek kartı bilmecesi! Kullanım sınırı yine gündemde...
Marketlerde yemek kartı bilmecesi! Kullanım sınırı yine gündemde...
Mucize diyetin sırları açığa çıkıyor! Yorgunluğa veda ettirecek
Mucize diyetin sırları açığa çıkıyor! Yorgunluğa veda ettirecek
Konya'da soba faciası: Anne ile oğlu zehirlendi
Konya'da soba faciası: Anne ile oğlu zehirlendi
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga operasyon! Savcıyı tehdit etmişti...
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga operasyon! Savcıyı tehdit etmişti...