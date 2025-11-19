İstanbul'un Pendik ilçesinde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, karısını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından zanlının Sakarya'nın Karasu ilçesinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri, tespit edilen adrese düzenledikleri operasyonda şahsı başından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak buldu.



Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve 19 adet suç kaydı bulunan Sedat A. (33), 34 yaşındaki karısı Firdevs A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından şüpheli Sedat A.'nın yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Şahsın, Sakarya'nın Karasu ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

Yeni Mahalle 39. Sokak'ta bulunan bir ikamet içerisinde olduğu belirlenen Sedat A.'nın yakalanmasına ilişkin özel harekat timinin de desteğiyle sabah saat 04.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve girildiğinde Sedat A., silah ile başından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.