İstanbul'da kaybolduğu iddia edilen Anatol Kotau gizemi çözüldü

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a hala ulaşılamazken, Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken başka bir gizemli olay daha yaşandı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Rus yüzücüden sonra Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'a indikten sonra aynı gün sırra kadem bastı.

Öte yandan olaya ilişkin sır perdesi aralandı. 21 Ağustos saat 13.49'da Varşova'dan İstanbul Havalimanına giriş yapan Kotau, aynı gün içerisinde Trabzon'a uçak ile gittiği ve yine aynı gün içerisinde saat 18.35 uçağıyla Trabzon'dan Deniz Hudut kapısından ülkeden çıkış yaptığı belirlendi.

Polonya'da sığınmacı olan Anatol Kotau'nun aynı zamanda belediye başkanı olduğu öğrenildi.

