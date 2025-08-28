İstanbul'da 'kayıp' gizemi! Yüzücüden sonra başkan da...

İstanbul'da peş peşe yabancı uyruklu kişilerin kayıplara karışması dikkat çekti. 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kaybolmuştu.

Rus yüzücü kaybolmuştu! O anları yarıştaki arkadaşı anlattı

Yüzücünün arama kurtarma çalışmaları pazar gününden itibaren sürüyor.

Öte yandan bir kişinin daha İstanbul'da kaybolduğu ortaya çıktı.

BAŞKANDAN BİR HAFTADIR HABER ALINAMIYOR

Ekol TV'de yer alan habere göre Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'da kaybolmuş.

21 Ağustos Perşembe günü kişisel işleri için İstanbul'a gelen Kotau'dan bir haftadır kimse haber alamıyor.

Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra eşine mesaj attığı öğrenildi.

Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler tek tek takip ediliyor.

