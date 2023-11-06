İstanbul'da kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak Demirel
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Dk. 74 Emre Kaplan), Diniyev, Onur Ayık (Dk. 85 Mustafa Eser), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Serkan Göksu), Emre Demir (Dk. 74 Muhammed Mert), Bregu (Dk. 85 Uğur Kaan Yıldız), Klonaridis
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Awuku, Samet Asatekin (Dk. 87 Hikmet Çiftçi), Ba (Dk. 86 Bangoura), Muhammed Akarslan (Dk. 75 Mehmet Taş), Çağrı Giritlioğlu, Togui, Ahmet Yazar (Dk. 54 Yahaya), Adeniyi (Dk. 75 Sadık Baş)
Goller: Dk. 14 Cavare (Ümraniyespor), Dk. 20 Togui (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Awuku (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Gökhan Akkan, Dk. 40 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 46 Awuku, Dk. 86 Samet Asatekin (Tuzlaspor), Dk. 41 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 61 Glumac, Dk. 86 Emre Kaplan (Ümraniyespor)