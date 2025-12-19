'Kentsel dönüşüm' isyan ettirdi... Olay, saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

Vatandaşların isyanıyla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri geldi.

Sokak trafiğe kapatılırken, binanın dış cephesindeki beton parçaları itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kontrollü şekilde düşürüldü.

'ÖNLEM YA DA UYARI YOKTU'

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobili kullanılamaz hale gelen Emre Bektaş, bölgede önlem veya herahangi bir uyarı tabelası olmadığını belirterek "Akşam saatlerinde otomobili binanın önüne park ettik. 3 tane araba da pert oldu. Allah korusun cana gelmemiş olması bizim için iyi. Yıkıma başlanıldığı gibi herhangi bir bilgi yoktu. Maalesef hiçbir bilgi geçmemişlerdi" dedi.

Öte yandan 'Kentsel dönüşüm' adı altında evi elinden alınan ve yıllarca süren projeler vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor.