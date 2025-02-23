İstanbul'da kimliği tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / ANKA

İstanbul’da park yerlerinde bulunan araçları iterek yada düz kontak yaparak çaldığı iddia edilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 17 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da birbiri ardına meydana gelen kamyonet hırsızlıkları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin bazı araçları iterek çaldıkları bazılarını ise düz kontak yaparak çalıştırıp olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüphelilerden A.C.'yi (24) düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin 6 kamyonet hırsızlığı olayının faili olduğu belirlendi. Poliste daha önceden 17 suç kaydı olduğu da tespit edilen A.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kimliği tespit edildi! 9 araç çalan şüpheli yakalandı

Kimliği tespit edildi! 9 araç çalan şüpheli yakalandı

Kimliği tespit edildi! 9 araç çalan şüpheli yakalandı

Kimliği tespit edildi! 9 araç çalan şüpheli yakalandı

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