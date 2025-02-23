İstanbul'da kimliği tespit edildi

İstanbul'da birbiri ardına meydana gelen kamyonet hırsızlıkları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin bazı araçları iterek çaldıkları bazılarını ise düz kontak yaparak çalıştırıp olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüphelilerden A.C.'yi (24) düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin 6 kamyonet hırsızlığı olayının faili olduğu belirlendi. Poliste daha önceden 17 suç kaydı olduğu da tespit edilen A.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.