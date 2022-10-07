7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!

İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların verdiği hükümleri uygulayan cellatların toplu halde bulunduğu İstanbul’daki bilinmeyen mezarlığın son durumu havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 22:11
Takip Et

İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!

İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!
+
Aa
-

Yıllar içerisinde bakımsızlıktan dolayı kaybolan cellatların mezar taşlarında kim olduklarına dair hiçbir bilgi yer almıyor.

Beyoğlu’nda bulunan Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii haziresinde bilinmeyen toplu cellat mezarlığı bulunuyor. Ancak bu mezar taşlarını ilk bakışta fark etmek çok zor. 

Yoldan geçerken bakıldığında bir mezar taşı olduğunu anlamak neredeyse mümkün değil. Üzerinde ne ölen kişinin ismi nede ona dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

Çünkü Osmanlı Döneminde cellatların mezar taşlarında herhangi bir bilgi yazılmamasına dair karar uygulanıyordu. Mezar taşları üzerine beddua edilmesini engellemek için herhangi bir bilgi yazılmadığı biliniyor.

Bu uygulama geride kalan yakınlarına, eşine ve ailesine kötülük yapılmasını engellemek, mezarları tahrip etmekten korumak için alınan bir önlemdi. Araştırmacı yazar Halid Develioğlu’nun ifadelerine göre toplu halde bulunan yaklaşık 7 cellat mezarı, Türkiye’de bulunan ikinci büyük toplu cellat mezarlığı olabilir.

“Türkiye’de bulunan ikinci büyük cellat mezarlığı olabilir”

Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii Haziresi'nin Beyoğlu’nda önemli bir konumda olduğunu ifade eden araştırmacı yazar Halid Develioğlu, “Buradaki hazirede ise İstanbul’da az yerde karşımıza çıkan cellat mezarlarından birisi var.  Osmanlı döneminde çok fazla cellat mezarları vardı, ancak bunların zamanla kaybolduklarını biliyoruz. Genelde Eyüp Sultan’da bulunan cellat mezarları biliniyor. Buradaki yer herkesin çok bilmediği bir cellat mezarlığıdır. 

Burası Türkiye’de bulunan ikinci büyük cellat mezarlığı olabilir. Bazı yerlerde bir iki tane görmek mümkün ama burada gördüğümüz yaklaşık 7 tane mezar bulunuyor. Buradaki cellatlar padişahın hükmettiği cezayı uygulayan kişilerdir. 

Bu nedenle o insanların sonradan gelen nesilleri aileleri zarar görmesin diye isimleri tutulmaz ve doğum tarihleri verilmez. Sadece bir isimsiz mezar taşı dikilir onlar rencide olmaması için yapılan bir uygulamadır. Osmanlı döneminde yapılan bu uygulama ile insanların onlara kötü dua etmelerinin önüne geçilmiştir” diye konuştu.

 

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
3
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
4
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
5
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
6
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
7
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi
﻿Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi
﻿Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi
﻿İsrail güçleri Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail güçleri Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail güçleri Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!
﻿İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!
﻿İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!
﻿Meksika’da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı 
﻿Meksika’da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı 
﻿Meksika’da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.