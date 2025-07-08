İstanbul'da kimsenin tahmin etmediği şey olacak. Son 2 gün

Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası devam ediyor. İstanbul’da perşembe günü sıcaklık 29 dereceye düşecek, ancak iç ve doğu bölgelerde yüksek seyretmeyi sürdürecek.

Türkiye, son günlerde etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyrediyor ve bu durum bir hafta daha devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenmediğini, özellikle iç, batı ve güney kesimlerde termometrelerin 35 dereceyi aşacağını belirtti. Büyük şehirlerde de durum farklı değil. İstanbul’da yarın 35 dereceyi bulacak sıcaklık, perşembe günü ani bir düşüşle 29 dereceye gerileyecek.

Ankara’da ise sıcaklık perşembe günü 38 dereceye ulaşarak zirve yapacak. İzmir’de ise hava 38 dereceden 35 dereceye inecek. Kuzey bölgelerde sıcaklıkların perşembeden itibaren mevsim normallerine döneceği öngörülse de, doğu ve iç kesimlerde bunaltıcı hava etkisini sürdürecek.

Özdemirci, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını, bol sıvı tüketilmesini ve hafif giysiler tercih edilmesini önerdi. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların ekstra dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, klima kullanımının artmasıyla enerji tüketiminde rekorlar kırıldığını, bu nedenle tasarruflu kullanımın önemini hatırlattı.

Öte yandan, sıcak hava tarım sektörünü de etkiliyor. Kuraklık riski bazı bölgelerde artarken, sulama sistemlerinin verimli kullanılması gerektiği belirtildi. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hava durumuyla ilgili yeni tahminlerini paylaşacak.