İstanbul'da kimyasal alarmı

İstanbul Sultanbeyli'de yola dökülen kimyasal madde döküldü. Bölgeye AFAD ekipleri geldi.

KAYNAK: DHA
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İstanbul'da kimyasal alarmı 1
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İstanbul'da kimyasal alarmı 2

DHA'nın haberine göre Olay, Akşemsettin Mahallesi, Manyas Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan sokağa kimyasal madde döküldü.

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İstanbul'da kimyasal alarmı 3

Yola dökülen madde nedeniyle etrafa koku yayıldı. Kokuyla rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

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İstanbul'da kimyasal alarmı 4

Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarında bulunan maddeyi inceledi.

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İstanbul'da kimyasal alarmı 5

İtfaiye yola dökülen maddeyi tazyikli suyla temizledi. Kimyasal maddeden örnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul'da kimyasal alarmı 6

Mahalle sakini bir kadın, "Burada dün ve bugün bir koku var. Ağır ve tanınmayan bir koku. Şimdiye kadar almadığım bir koku. Dün fark ettim. Rahatsız edici bir koku. İnşallah temizlerler" şeklinde konuştu.

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İstanbul'da kimyasal alarmı 7
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İstanbul'da kimyasal alarmı 9
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