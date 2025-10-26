Endeksa verilerine göre eylülde ayında İstanbul’da ortalama kira bedeli 33 bin 78 TL olurken, yıllık kira getirisi %7,46 seviyesinde gerçekleşti.

Konut piyasasında yaşanan gelişmeler vatandaşın yatırım tercihini de kritik oranda etkiliyor.

Megakentte kira tablosu şöyle şekillleniyor;



Satış fiyatına göre en yüksek kira getirisini sağlayan ilçelerin başında Esenyurt yer alıyor.

Bu ilçede ortalama kira 18 bin 632 TL, yıllık getiri ise %9,09 seviyesinde.

Ardından Güngören (%8,61), Küçükçekmece (%8,44), Fatih (%8,36) ve Bahçelievler (%8,19) izliyor.

Bu ilçelerde kira dönüş süresi 11-12 yıl arasında değişiklik gösteriyor. ve yatırım açısından en kısa geri dönüş süresine sahip bölgeler olarak öne çıkıyor.



