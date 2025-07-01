İstanbul'da kira uçtu dünya birinciliği geldi

Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, dünya genelinde 69 kentteki çeşitli mal ve hizmet fiyatlarını karşılaştıran bir rapor yayımladı.

Türkiye'den İstanbul'un da dahil olduğu araştırmada, çeşitli kalemlerde dünyanın en pahalı ve en ucuz kentleri sıralandı.

Konut kiralarından kahve fiyatlarına kadar çeşitli alanlarda fiyatların dolar bazlı karşılaştırıldığı araştırmada, yıllık ve beş yıllık fiyat artışlarına da yer verildi.

Son yıllarda İstanbul'da konut kiralarında yaşanan astronomik artış, rapora da yansıdı.

Kent merkezinde üç odalı bir apartman dairesinin ortalama kirasının en pahalı olduğu yer, 8 bin 388 dolarla New York olurken, en ucuzu 412 dolarla Kahire oldu.

Nefes'teki habere göre İstanbul 1764 dolarlık ortalama kirayla listede 53. sırada yer aldı ancak son beş yılda dolar bazlı yüzde 193,1'lik fiyat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti.

Son beş yılda dolar bazlı kira artışında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, yüzde 151,7'lik oranla ikinci sırada yer aldı.

DAİRE FİYATI ARTIŞINDA İSTANBUL ÜÇÜNCÜ

Raporda apartman dairesi fiyatları da karşılaştırıldı.

Hong Kong, kent merkezinde ortalama 25 bin 946 dolarlık metrekare fiyatıyla ilk sırada yer alırken, Mısır'ın başkenti Kahire 825 dolarla son sırada yer aldı.

İstanbul, 3 bin 36 dolarla 57. sırada yer alırken, son beş yılda dolar bazlı yüzde 103,5'lik fiyat artışıyla Riyad ve Dubai'nin ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Son beş yılda dolar bazlı daire fiyatları, Riyad'da yüzde 132,3, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de yüzde 122,0 arttı.

DÜNYANIN EN PAHALI IPHONE'U TÜRKİYE'DE

Fiyat karşılaştırmasında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığı kalem, iPhone 16 Pro (128GB) oldu.

Türkiye'de söz konusu iPhone modelinin fiyatı 2 bin 182 dolar iken, bu rakam ABD'deki 1079 dolarlık fiyatın yaklaşık iki katı seviyede yer aldı.

Dünyada en ucuz iPhone ise, 1063 dolarla Güney Kore'de satılıyor.

Araştırmada, "ucuz date endeksi" hesaplamasına da yer verildi.

Biriyle özel buluşma anlamında kullanılan "date" endeksi için sepette, bir şişe şaraba, bir çift kot pantolona, bir elbiseye, iki kahveye, orta halli bir restoranda iki kişilik bir yemeğe, iki sinema biletine, tek yönlü iki ulaşım biletine ve 5 kilometrelik taksi ücretine yer verildi.

Bu sepetin en pahalı olduğu kent, 471 dolarla İsviçre'nin Cenevre kenti olurken, en ucuzu 104 dolarla Hindistan'ın Bangalor kenti oldu.

İstanbul listede, 192 dolarla 49. sırada yer alırken, son beş yılda dolar bazında birikimli yüzde 76,5 oranında artışla en çok zamlanan ikinci kent oldu.

Buenos Aires 296 dolarla date için 22. en pahalı kent olurken , son beş yılda dolar bazında birikimli yüzde 81,5 oranında artışla en çok zamlanan kent olarak raporda yer aldı.

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemek listesinde İstanbul 51 dolarla dünyada 51. sırada yer alırken, son beş yılda yüzde 165,4'lük dolar bazlı fiyat artışıyla bu alanda dünyada zam lideri oldu.

69 kent arasında bir adet Volkswagen Golf 1.4 90 KW trendline (veya eş değer bir otomobil) fiyatının en yüksek olduğu yer, 140 bin 534 dolarla Singapur oldu.

Bu alanda İstanbul, 45 bin 737 dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Bangalor kenti ise bu alanda 14 bin 15 dolarlık fiyatla son sırada yer aldı.

Ortalama aylık ücrette İsviçre'nin Cenevre kenti 7 bin 984 dolarla ilk sırada yer alırken, İstanbul 934 dolarla 57. sırada yer aldı.

Bu alanda son sırada 165 dolarla Kahire yer aldı.