İstanbul'da kiralara deprem dopingi! Zeytinburnu 60 bin TL, Beşiktaş 130 bin TL

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından güvenli konut talebi rekor seviyeye ulaştı. Yeni binalara olan yoğun ilgi, kiralarda hızlı bir artışı beraberinde getirdi. Ekonomim'in aktardığı Endeksa verilerine göre, 0-4 yaş arası yeni konutların kiraları son bir yılda yüzde 66,74 oranında artarak 31 bin 441 TL'ye yükseldi.

2000 ÖNCESİ BİNALAR RİSK ALTINDA

İstanbul’da yapı stokunun yaklaşık yüzde 70’inin 2000 yılı öncesinde inşa edildiği biliniyor. Bu da, önemli bir kısmının güncel deprem yönetmeliklerine uygun olmadığı anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle bu yapıların yüksek risk taşıdığını vurguluyor.

YENİ KONUTLARDA KİRALAR FIRLADI

Yeni konutlara yönelik artan talep, fiyat farklarını daha da belirgin hale getirdi. İstanbul genelinde kiralar hızla yükselirken, özellikle Beşiktaş’ta yeni konutların ortalama kira bedeli 134 bin 89 TL’ye ulaştı. Beşiktaş’ı, 96 bin 527 TL ile Beykoz ve 82 bin 182 TL ile Sarıyer takip etti.

En hızlı kira artışı ise Zeytinburnu'nda yaşandı. İlçede yeni konut kiraları son bir yılda yüzde 75 artarak ortalama 60 bin 865 TL’ye çıktı. Kadıköy ve Üsküdar gibi ilçelerde de kiralar 45 bin TL'nin üzerine çıktı.

İstanbul’un Esenyurt, Arnavutköy ve Silivri gibi daha uzak ilçelerinde dahi yeni konut kiraları 17-20 bin TL arasında seyrediyor.

FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDEBİLİR

Emlak uzmanları, yeni ve depreme dayanıklı konutlara olan talebin artmaya devam edeceğini, bunun da kiralarda yeni zam dalgalarını beraberinde getirebileceğini belirtiyor. Eski yapıların ise piyasada değer kaybetmesi bekleniyor.

İLÇELERE GÖRE YENİ KONUT ORTALAMA KİRA LİSTESİ (2025)

İlçe - Ortalama Yeni Konut Kirası