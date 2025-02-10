İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 15 semt belli oldu

İstanbul'daki kira fiyatları, son dönemde rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Gayrimenkul platformu Endeksa'nın paylaştığı verilere göre, özellikle lüks semtlerde 100 metrekarelik dairelerin kira bedeli 60 bin Türk Lirası'nı geçerken, en yüksek kira fiyatına sahip mahalle Bebek oldu. Bebek mahallesinde 100 metrekarelik bir dairenin kira bedeli 75 bin 500 Türk Lirası'na kadar çıkmış durumda.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA ÜCRETİ 26 BİN TL’Yİ AŞTI

Endeksa'nın verilerine göre İstanbul genelinde ortalama 100 metrekarelik dairenin kira bedeli 26 bin 500 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu fiyat, İstanbul'un yüksek emlak değerine sahip bölgelerindeki kira artışlarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Özellikle lüks semtlerde kiraların 60 bin TL'yi geçmesi, yaşam maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK KİRA BEDELLERİ

Bu yıl asgari ücretin 22 bin Türk Lirası olarak belirlenmesinin ardından, İstanbul’daki kira fiyatları hızlı bir şekilde artış gösterdi. Bazı mahallelerde 100 metrekarelik dairelerin kira bedelleri, en düşük doktor maaşı olan 72 bin Türk Lirası'ndan bile yüksek seviyelere çıkmış durumda.

İSTANBUL’DA EN PAHALI 15 SEMT

Endeksa’nın paylaştığı verilere göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 semt şu şekilde sıralandı:

Bebek (Beşiktaş) – 75 bin 500 Türk Lirası Nisbetiye (Beşiktaş) – 69 bin Türk Lirası Ömerli (Çekmeköy) – 67 bin 900 Türk Lirası Sırapınar (Çekmeköy) – 67 bin 600 Türk Lirası Caddebostan (Kadıköy) – 67 bin Türk Lirası Uskumruköy (Sarıyer) – 64 bin 900 Türk Lirası Şahkulu (Beyoğlu) – 64 bin 500 Türk Lirası Kuruçeşme (Beşiktaş) – 64 bin 300 Türk Lirası Etiler (Beşiktaş) – 64 bin 100 Türk Lirası Ayazağa (Sarıyer) – 63 bin 200 Türk Lirası Fenerbahçe (Kadıköy) – 62 bin 600 Türk Lirası Levent (Beşiktaş) – 62 bin Türk Lirası Arnavutköy (Beşiktaş) – 62 bin Türk Lirası Suadiye (Kadıköy) – 61 bin 200 Türk Lirası Vişnezade (Beşiktaş) – 60 bin 500 Türk Lirası

İlçe ve semt isimlerini bold yaparak metni istediğiniz gibi düzenledim.