İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 15 semt belli oldu

İstanbul'daki kira fiyatları, son dönemde rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Gayrimenkul platformu Endeksa'nın paylaştığı verilere göre, özellikle lüks semtlerde 100 metrekarelik dairelerin kira bedeli 60 bin Türk Lirası'nı geçerken, en yüksek kira fiyatına sahip mahalle Bebek oldu. Bebek mahallesinde 100 metrekarelik bir dairenin kira bedeli 75 bin 500 Türk Lirası'na kadar çıkmış durumda.
İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA ÜCRETİ 26 BİN TL’Yİ AŞTI
Endeksa'nın verilerine göre İstanbul genelinde ortalama 100 metrekarelik dairenin kira bedeli 26 bin 500 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu fiyat, İstanbul'un yüksek emlak değerine sahip bölgelerindeki kira artışlarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Özellikle lüks semtlerde kiraların 60 bin TL'yi geçmesi, yaşam maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.
ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK KİRA BEDELLERİ
Bu yıl asgari ücretin 22 bin Türk Lirası olarak belirlenmesinin ardından, İstanbul’daki kira fiyatları hızlı bir şekilde artış gösterdi. Bazı mahallelerde 100 metrekarelik dairelerin kira bedelleri, en düşük doktor maaşı olan 72 bin Türk Lirası'ndan bile yüksek seviyelere çıkmış durumda.
İSTANBUL’DA EN PAHALI 15 SEMT
Endeksa’nın paylaştığı verilere göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 semt şu şekilde sıralandı:
- Bebek (Beşiktaş) – 75 bin 500 Türk Lirası
- Nisbetiye (Beşiktaş) – 69 bin Türk Lirası
- Ömerli (Çekmeköy) – 67 bin 900 Türk Lirası
- Sırapınar (Çekmeköy) – 67 bin 600 Türk Lirası
- Caddebostan (Kadıköy) – 67 bin Türk Lirası
- Uskumruköy (Sarıyer) – 64 bin 900 Türk Lirası
- Şahkulu (Beyoğlu) – 64 bin 500 Türk Lirası
- Kuruçeşme (Beşiktaş) – 64 bin 300 Türk Lirası
- Etiler (Beşiktaş) – 64 bin 100 Türk Lirası
- Ayazağa (Sarıyer) – 63 bin 200 Türk Lirası
- Fenerbahçe (Kadıköy) – 62 bin 600 Türk Lirası
- Levent (Beşiktaş) – 62 bin Türk Lirası
- Arnavutköy (Beşiktaş) – 62 bin Türk Lirası
- Suadiye (Kadıköy) – 61 bin 200 Türk Lirası
- Vişnezade (Beşiktaş) – 60 bin 500 Türk Lirası
İlçe ve semt isimlerini bold yaparak metni istediğiniz gibi düzenledim.