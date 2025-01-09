İstanbul'da korku dolu anlar! Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da korku dolu anlar! Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı

İstanbul Sultangazi'de üzerine doğru koşan köpekten kaçmaya çalışan motosikletli kamyonete çarptı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kayda alındı.

Sultangazi'de sanayi sitesi içerisinde ilerleyen motosikletli, üzerine doğru koşan köpekten kaçmaya çalışırken kamyonete çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Yolda motosikletle ilerleyen iki kişi, kendilerine doğru koşan köpeği görünce paniğe kapıldı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü direksiyonu kırarak park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Motosikletteki kişiler yere düşerken, köpek ise oradan uzaklaştı. Kazayı görenler yardıma koştu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı

İstanbul'da korku dolu anlar! Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı

İstanbul'da korku dolu anlar! Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı

İstanbul'da korku dolu anlar! Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı

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