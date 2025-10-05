İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araç aniden alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da D-100 karayolunda Küçükçekmece istikametine doğru giden araç aniden alev topuna döndü.

Korku yaratan olay D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece yönünde yaşandı. Seyir halindeki araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracı durdurarak aşağı indi.

lllll.png

Aracın motor bölümünü saran alevler, bir anda yükselerek otomobili sardı. Alevler lastikleri de peş peşe patlattı.

rreee.png

Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale etmesine rağmen yangın söndürülemedi.

asasas.png

Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

asasas-001.png

Son Haberler
Forbes milyarderler listesini güncelledi! İşte Türkiye'nin en zengini
Forbes milyarderler listesini güncelledi! İşte Türkiye'nin en zengini
Osmaniye'de ilaç operasyonu! Polis binlercesini ele geçirildi
Osmaniye'de ilaç operasyonu! Polis binlercesini ele geçirildi
Özgür Özel'den "boykot" açıklaması: Erdoğan'ı oturup dinleyecek atmosfer yok
Özgür Özel'den "boykot" açıklaması: Erdoğan'ı oturup dinleyecek atmosfer yok
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın ünlü oyuncu Nafia Tanrıverdi ile fotoğrafı sızdı: Aralarında 31 yaş var!
Sadettin Saran’ın ünlü oyuncuyla fotoğrafı sızdı! Yaş farkı dikkat çekti...
Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler
Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler