İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araç aniden alev topuna döndü

Korku yaratan olay D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece yönünde yaşandı. Seyir halindeki araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracı durdurarak aşağı indi.
Aracın motor bölümünü saran alevler, bir anda yükselerek otomobili sardı. Alevler lastikleri de peş peşe patlattı.
Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale etmesine rağmen yangın söndürülemedi.
Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.