İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir’de motor kısmında yangın çıkan yolcu otobüsü panik yarattı. Yolcular tahliye edilirken , yangında herhangi bir yaralanma olmadı . O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı .

Olay, saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AGZ 649 plakalı Kayısı Kent firmasına ait Mercedes marka otobüs , seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

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Alevler kısa sürede motoru sararken , aracın içine duman doldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı . Ardından bölgeye gelen farklı bir otobüsle seyahatlerine devam ettiler.

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Yangının çıkış anlarını anlatan yolculardan Celal Serdar , "Yola çıkmıştık, bir tünelin önünde duman kokusunu fark ettik . Bir süre sonra koku yoğunlaştı ve ateş çıktı . Arabanın arka kısmı yanıyordu , ben de o bölgede oturuyordum. Herkes tahliye edildi ama oğlum ve ben çıkmakta zorlandık , içeride bir süre kaldık ve dumandan etkilendik. Neyse ki yaralı yok , şu anda başka bir otobüsle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, motor kısmından başlayan yangın sonrası otobüsten yükselen dumanlar , bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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