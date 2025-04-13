İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı

Olay, saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AGZ 649 plakalı Kayısı Kent firmasına ait Mercedes marka otobüs , seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede motoru sararken , aracın içine duman doldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı . Ardından bölgeye gelen farklı bir otobüsle seyahatlerine devam ettiler.

Yangının çıkış anlarını anlatan yolculardan Celal Serdar , "Yola çıkmıştık, bir tünelin önünde duman kokusunu fark ettik . Bir süre sonra koku yoğunlaştı ve ateş çıktı . Arabanın arka kısmı yanıyordu , ben de o bölgede oturuyordum. Herkes tahliye edildi ama oğlum ve ben çıkmakta zorlandık , içeride bir süre kaldık ve dumandan etkilendik. Neyse ki yaralı yok , şu anda başka bir otobüsle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, motor kısmından başlayan yangın sonrası otobüsten yükselen dumanlar , bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.