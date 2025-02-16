İstanbul’da korku saçan bina böyle görüntülendi! Çökme riski nedeniyle tahliye edilmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Tuzla'da kolonlarında çatlak olduğunun belirlenmesi sonucu çökme riskine karşı tahliye edilen 4 katlı binanın son durumu havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak üzerinde bulunan bir site içerisindeki 4 katlı bir binanın duvarlarından çatlama seslerinin gelmesi üzerine bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda kolonlarda çatlak olduğu tespit edilen bina çökme riskine karşı tahliye edildi.

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16 dairenin bulunduğu binadan tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarına giderken, bazıları ise otellere yerleştirildi.

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Kolonlarında çatlak tespit edilerek boşaltılan binanın son durumu dron ile havadan görüntülendi.

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Ekiplerin bina çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Tuzla'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildiTuzla'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

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