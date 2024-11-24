İstanbul'da korkunç katliam. 5 kişiyi öldürüp kafasına sıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da korkunç katliam. 5 kişiyi öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kan donduran cinayet yaşandı. Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, önce anne ve babasını, daha sonra ise eniştesini ve işyeri sahibini öldürdükten sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar etti.

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

istanbul-istanbulda-5-kisiyi-oldurup-1-437612-129118.jpg

5 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ!

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı. Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta kafasına sıkarak intihar etti.

istanbul-istanbulda-5-kisiyi-oldurup-1-437571-129118.jpg

Son Haberler
Bahçeli’nin ‘Öcalan’ tezi çürüdü. Vatandaşlar anket sonuçlarında son noktayı koydu
Bahçeli’nin ‘Öcalan’ tezi çürüdü. Vatandaşlar anket sonuçlarında son noktayı koydu
Kocaelispor - Bandırmaspor maçı adeta nefes kesiyor! Liderlik maçında ilk yarı sona erdi
Kocaelispor - Bandırmaspor maçı adeta nefes kesiyor! Liderlik maçında ilk yarı sona erdi
İstanbul'da korkunç katliam. 5 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
İstanbul'da korkunç katliam. 5 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
Gizli kamera görüntüleri sonrası Kate Cassidy ateş püskürdü
Gizli kamera görüntüleri sonrası Kate Cassidy ateş püskürdü
Kardashian dini sembollerle dalga geçmekle suçlanıyor
Kardashian dini sembollerle dalga geçmekle suçlanıyor