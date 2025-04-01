İstanbul’da korkunç kaza! Savrulan otomobil otobüse çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Üsküdar D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 KLL 408 plakalı otomobilin sürücüsü sapağı kaçırdığı için yolda aniden durdu. Arkadan gelen 34 GAT 030 plakalı otomobil duran araca çarparak yola savruldu.

Savrulan otomobile de aynı istikamete seyir halinde olan 07 LBS 06 plakalı yolcu otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 34 GAT 030 plakalı otomobilde sıkışan bir kişiyi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik oluştu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.